РИАМО – 8 фев. Билеты на аэроэкспрессы по групповым тарифам в 2018 году приобрели 1,3 миллиона пассажиров, что на 80% больше, чем в 2017-м, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Линейка групповых тарифов «Аэроэкспресс» в начале минувшего года была представлена «Семейным» и «Групповым» тарифами. В апреле на смену им пришли тарифы «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с вводом этих тарифов доля групповых поездок существенно возросла, так как новые тарифы позволяют сэкономить более 50% от стоимости билета по стандартному тарифу.

«Предлагая пассажирам линейку выгодных групповых тарифов, мы позаботились и об эффективных каналах продаж. В настоящее время билеты по тарифам «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно» можно приобрести в кассах, билетопечатающих автоматах, у мобильных кассиров, на сайте и в мобильном приложении компании. В конце прошлого года они также стали доступны у наших партнеров, так что мы ожидаем еще больший рост доли групповых тарифов в этом году», — отметила гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

В среднем в 2018 году доля данных тарифов составляла 10% от общего объема поездок на аэроэкспрессах – это двойной прирост по сравнению с 2017 годом. Пик востребованности тарифов «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно» пришелся на летние месяцы, так как именно этот период традиционно является временем семейного отдыха, и совокупная доля групповых поездок по этим тарифам превысила 17% от общего объема продаж.

Тарифы «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно» рассчитаны на проезд группы до четырех человек в одну сторону или в аэропорт и обратно соответственно. Стоимость билета по первому тарифу составляет 950 рублей, это чуть более 230 рублей на человека. Пассажиры, выбравшие второй тариф, заплатят за билет 1,7 тысячи рублей, а стоимость поездки для каждого составит чуть более 210 рублей.

«Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».