РИАМО - 7 фев. Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев не был госпитализирован, он здоров и исполняет свои служебные обязанности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что чиновник пожаловался на плохое самочувствие и проблемы с давлением. Медики поставили ему диагноз «гипертонический криз».

«Опубликованная ранее в СМИ информация о госпитализации главы столичного департамента строительства не соответствует действительности. Андрей Юрьевич исполняет свои обязанности, он здоров и полон планов», - сказал собеседник агентства.

Бочкарев возглавляет департамент с 2010 года.