РИАМО - 7 фев. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган рассказал о главных задачах в работе министерства, так, в частности, акцент будет сделан на контроле решений органов местного самоуправления по земле, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В доме правительства Московской области прошло первое в этом году совещание с органами местного самоуправления Подмосковья. Его открыл министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

«В этом году мы с вами должны добиться результатов в исполнении поставленных губернатором задач. Основной акцент будет сделан на контроле решений органов местного самоуправления по земле», – сказал Коган.

Он добавил, что в 2019 году в рейтинг-50, который показывает исполнение главных задач, поставленных губернатором Московской области, вошел показатель по исключению незаконных решений по земле.

«Это сфера предоставления услуг по распоряжению муниципальными землями и землями, государственная собственность на которые не разграничена. Муниципалитеты распоряжаются данными землями в рамках переданных от региона полномочий при обязательном согласовании с министерством имущественных отношений. Теперь министерство будет контролировать не только положительные решения органов местного самоуправления, но и отказы. Это позволит повысить качество принимаемых решений», – отметил министр.

Он добавил, что продолжится работа по собираемости арендных платежей, ликвидации задолженности по аренде за землю и имущество и постановке на кадастровый учет объектов без прав. Это те направления, которые способствуют развитию экономики Московской области и позволяют пополнить бюджет региона и муниципальных образований.

Заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков рассказал о работе по постановке на кадастровый учет объектов «без прав», которая реализуется в рамках проекта по вовлечению незарегистрированных объектов в налоговый оборот.

Он отметил, что данный проект позволяет увеличить налоговые и неналоговые доходы в бюджет и находится на контроле руководства области.

Лавряков также подчеркнул значимость информационных кампаний среди населения, которые позволяют людям узнать о простых и удобных способах регистрации собственности и других действий с недвижимостью.

«Нужно встречаться с людьми и рассказывать им об изменениях законодательства и порядке действий, чтобы они знали, что делать, где можно получить ту или иную услугу и какие льготы им положены. Кампании по информированию граждан и общение с садоводами и огородниками нужно начинать уже в феврале, чтобы успеть к дачному сезону», – отметил Лавряков.

Он напомнил, что при Минмособлимуществе начала свою работу комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Подать обращение в комиссию можно уже сейчас. Для этого необходимо собрать пакет документов, в котором должен быть отчет о рыночной стоимости. В течение пяти дней сотрудники министерства дадут ответ, верно ли оформлено заявление и все ли документы приложены, а в течение 30 дней состоится заседание по рассмотрению заявления.

Заместитель министра имущественных отношений области Наталья Адигамова рассказала подробнее о новом показателе по снижению незаконных решений органов местного самоуправления по земле. Она призвала органы местного самоуправления к активной работе, результаты которой будут видны к концу квартала.