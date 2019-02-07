РИАМО – 7 фев. Еще три компании с немецким капиталом в 2018 году начали функционировать в Подмосковье, компании из Германии ориентируются как на производство продукции промышленного назначения, так и на изготовление потребительских товаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Немецкий бизнес позитивно оценивает перспективы инвестиционного сотрудничества с Россией, об этом в рамках традиционного «Диалога посла Германии с представителями экономики» рассказал посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич. Представители корпорации развития Московской области посетили мероприятие, в ходе которого пообщались с потенциальными инвесторами и действующими резидентами региона и также отметили позитивные настроения немецкого бизнеса в отношении развития своих проектов в России.

«В 2018 году при участии корпорации развития Московской области в регион были привлечены три компании из Германии. Сейчас у нас также уже есть несколько проектов немецких инвесторов, которые мы планируем довести до стадии реализации», – сказал глава КРМО Антон Афанасьев, добавив, что новые резиденты из Германии - это практически всегда высокотехнологичные производственные компании.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что из трех компаний, привлеченных в прошлом году, все предприятия заняты в разных производственных сферах.

«Одна планирует производить спецматериалы для сферы ЖКХ, второй инвестор планирует начать изготавливать металлоконструкции промышленного предназначения, третий инвестор реализует проект по производству сантехнического оборудования. Общий объем инвестиций по трем проектам превышает 1,3 миллиарда рублей», – уточнил Хромов.

Он напомнил, что Московская область зарекомендовала себя надежным партнером для очень требовательного немецкого бизнеса.

«Сейчас в регионе размещено более 60 компаний с капиталом из Германии, и их количество постоянно увеличивается. Учитывая активность наших контактов с коллегами, мы намерены сохранить эту тенденцию», – резюмировал Хромов.

Компании из Германии ориентируются как на производство продукции промышленного назначения, так и на изготовление потребительских товаров.