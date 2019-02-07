РИАМО – 7 фев. Сразу два нарушения водоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора на территории городского округа Истра, нарушителей привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования, проведенного по обращению АО «Мосводоканал», было установлено, что с очистных сооружений дачного некоммерческого партнерства «Бежин луг» сбрасывались сточные воды с повышенным содержанием соединений азота, фосфора и других загрязняющих веществ. Сброс происходил на водосборную площадь реки Малой Истры, что могло повлечь загрязнение притока первого порядка реки Истры», – говорится в сообщении.

Во втором случае водоохранное законодательство нарушил один из руководителей МБУ «Дирекция дорожного обслуживания и благоустройства» городского округа Истра.

«Он отдал распоряжение производить мойку подведомственных автомобилей в непосредственной близости от водоохранной зоны реки Песочной, в результате чего загрязненные стоки попадали в водный объект», – добавляется в сообщении.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности.

«Минэкологии взяло на контроль устранение выявленных нарушений, а также общую ситуацию в округе, где участились случаи загрязнения водных объектов», – подчеркивается в материале.

Так, в конце 2018 года ведомство оштрафовало ЗАО «Инфаприм» за загрязнение реки Песочной. Ранее было наказано МУП «Истринский водоканал», которое сбрасывало сточные воды в реку Беляну.