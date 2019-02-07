РИАМО- 7 фев. Москомстройинвест обозначил критерии, по которым будет определяться строительная готовность объекта, они должны быть максимально простыми и ясными, из-за большого объема строящегося в настоящее время жилья не должно быть никаких задержек с определением схемы финансирования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Об этом заместитель председателя комитета Александр Гончаров сообщил в четверг в ходе конференции «Цены на взлет! Что ждет рынок недвижимости в 2019 году?».

«Он (Гончаров – ред.) напомнил, что не все проекты, которые сегодня строятся с привлечением средств населения, перейдут на новую схему финансирования – с использованием эскроу-счетов. Некоторые объекты, которые на сегодняшний день имеют достаточную строительную готовность и необходимый объем привлеченных денежных средств, будут финансироваться по существующей схеме», – говорится в сообщении.

Гончаров также дополнил, что критерии, по которым станет определяться эта строительная готовность и достаточное количество заключенных договоров долевого участия, еще не определены.

«В настоящее время Минстрой РФ их разрабатывает. Для нас как контролирующего органа абсолютно очевидным становится то, что эти критерии должны быть достаточно простыми и понятными», – подчеркнул Гончаров.

Он дополнил, что в связи с большим объемом строящегося сегодня жилья не должно быть никаких задержек с определением схемы финансирования.

«Если, с одной стороны, застройщик не войдет в систему проектного финансирования, а, с другой, – потеряет возможность привлекать деньги населения, мы можем столкнуться с новыми проблемными объектами», – пояснил Гончаров.

Однако он отметил, что комитет уже направил в Минстрой РФ свои предложения по формированию указанных критериев.

«Москомстройинвест взаимодействует с инвестиционным сообществом, в частности, с клубом инвесторов Москвы. Поэтому мы слышим и знаем их вопросы и опасения, что тоже в своих предложениях учли», – резюмировал Гончаров.