РИАМО - 7 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подарит своим читателям в социальных сетях билеты на одну из крупнейших международных выставок кошек «Кэтсбург – 2019», которая пройдет 2-3 марта в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписчику группы «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» нужно загрузить фото с питомцем в конкурсный альбом группы. Работы принимаются до конца дня 26 февраля.

Победителей будет десять. Первая пятерка получит по паре пригласительных на выставку и по набору для самого победителя и его любимца (плед, подушка, магнит и наполнитель Ever Clean Total Cover 6L). За следующие пять мест – по паре билетов на «Кэтсбург – 2019».

Редакция определит победителей 27 февраля. Призы можно будет получить в дни работы выставки (2 и 3 марта) перед входом в зал.

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