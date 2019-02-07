РИАМО - 7 фев. В музее-заповеднике П.И. Чайковского в подмосковном Клину 14 февраля состоится гала-концерт трех баритонов «Мелодии любви» по мелодиям из репертуара Дмитрия Хворостовского, в программе прозвучат его любимые оперные арии, шедевры камерного жанра, эстрадные песни, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Четырнадцатого февраля в музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет гала-концерт трех баритонов «Мелодии любви», составленный из мелодий из репертуара Дмитрия Хворостовского. Для многих миллионов поклонников его бархатный баритон был воплощением мужественности и элегантности», – говорится в сообщении.

Это концерт-приношение, дань уважения Хворостовскому. В программе прозвучат его любимые оперные арии, шедевры камерного жанра, эстрадные песни в исполнении Андрея Бреуса – солиста Большого театра, Александра Киреева – солиста Государственного академического Большого театра России и Петра Соколова – солиста Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Концертмейстер – Станислав Серебрянников.