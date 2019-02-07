РИАМО - 7 фев. В 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта планируется заменить 390 лифтов в 63 многоквартирных домах Юго-Западного административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

«Жители домов получат новое лифтовое оборудование крупнейших отечественных производителей, которое не уступает зарубежным аналогам, значительно превосходит старое по техническим характеристикам и соответствует всем современным требованиям к безопасности и энергоэффективности», – говорится в сообщении.

При проведении работ производится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. Например, устанавливается лебедка с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению со старыми образцами.

Двери кабин оборудуются инфракрасной системой контроля, которая предотвратит их закрывание, если в проеме окажется человек или предмет. Для слабовидящих граждан на кнопки вызова лифта на этажах и в кабине нанесен шрифт Брайля.

Новое современное оборудование оснащено световой индикацией направления движения и местонахождения лифта, а также функцией оповещения о прибытии на заданный этаж посредством установленного синтезатора речи.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27920 домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланированы ремонт 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.