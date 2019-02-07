РИАМО - 7 фев. Столичные полицейские задержали 21-летнего приезжего по подозрению в нанесении побоев, драка произошла в одном из общежитий на Ярославском шоссе в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Прибывшие на место происшествия (общежитие, расположенное на Ярославском шоссе – ред.) сотрудники полиции установили, что молодой человек в ходе возникшего конфликта нанес своему оппоненту телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению данного правонарушения 21-летнего приезжего. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.