РИАМО – 8 фев. С 2011 года в Москве заменили свыше 32 тысяч лифтов, в том числе 13,6 тысячи заменены по программе капитального ремонта, реализуемой с 2015 года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это стало возможным благодаря реализации программы замены устаревших лифтов, стартовавшей по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в 2011 году и продолженной в рамках региональной программы капремонта», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 2018 года столица перешла к плановой замене лифтов сразу в год истечения срока эксплуатации без продления срока службы. В московских домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, фактически не осталось лифтов, эксплуатируемых более 25 лет.

В рамках программы капитального ремонта в городе отремонтировали инженерные системы и конструктивные элементы зданий более чем в 6 тысячах домов.

«Фактически капремонт охватил почти каждый четвертый многоквартирный дом на территории города, включенный в программу. Это самая масштабная программа ремонта жилья в новейшей истории России», — уточнил Бирюков.

Он отметил, что в 2019 году планируется провести работы в 1982 домах и заменить 1820 лифтов.

Всего в региональную программу капремонта многоквартирных домов Москвы включены 27,92 тысячи домов площадью 248,83 миллиона квадратных метров, программа предусматривает ремонт 355 тысяч систем и элементов зданий, а также замену 112 тысяч лифтов.