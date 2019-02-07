РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Около 1,4 миллиарда рублей поступило в бюджет подмосковной Балашихи в 2018 году за счет эффективного использования городского имущества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг глава Балашихи Сергей Юров выступил перед жителями и представителями общественности с ежегодным отчетом по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«В 2018 году за счет эффективного использования городского имущества в бюджет Балашихи поступило почти 1,4 миллиарда рублей», – сказал Юров.

Он добавил, что важным показателем экономического роста Балашихи является объем отгруженных товаров. По словам Юрова, в прошлом году он составил 97 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2015 годом более чем в три раза.

«Одна из важных задач – мобилизация доходов бюджета, эффективное использование городского имущества. За 2018 год в горокруге удалось поставить на налоговый учет более 5 тысяч новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ликвидировать порядка 1 тысячи организаций с так называемым «массовым адресом», – отметил глава горокруга.

Бюджет Балашихи в 2018 году составил 14,4 миллиарда рублей.