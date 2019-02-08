РИАМО - 8 фев. Традиционная Всемирная зимняя акция «На работу на велосипеде» состоится в пятницу, принять участие в ней можно и в российской столице, сообщается на сайте акции.

«На сайте winterbiketoworkday.org уже открыта регистрация. Присоединяйтесь!» – говорится в сообщении.

Цель зимней акции «На работу на велосипеде» – привлечь внимание к созданию и поддержанию велоинфраструктуры в зимнее время, когда она наиболее необходима для комфортных и безопасных поездок по городу на велосипеде.