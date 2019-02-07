РИАМО - 7 фев. Столичные полицейские задержали 28-летнего безработного ранее судимого москвича по подозрению в попытке сбыта наркотических средств, при обыске у него обнаружили 100 граммов гашиша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Подозреваемый был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий на Заречной улице. В ходе обыска по месту жительства полицейскими были обнаружены и изъяты куски прессованного вещества растительного происхождения, электронные весы, приспособление для курения, упаковочный материал», – говорится в сообщении.

Изъятое оказалось наркотическим средством – гашишем общей массой около 100 граммов.

Наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый находится под стражей.