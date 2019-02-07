РИАМО - 7 фев. В городском округе Мытищи корпус №17 жилого комплекса «Афродита-2» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, срок строительства этого жилого дома ранее был нарушен, вскоре 218 семей смогут заселиться в свои квартиры, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ООО «СГ «Альянс» начал строительство девятиэтажного шестисекционного 220-квартирного монолитно-кирпичного дома в 2014 году.

«Жилой дом находился на контроле правительства Московской области с прошлого года, поскольку срок завершения строительства был нарушен из-за финансовых проблем застройщика. Специалисты министерства сопровождали проект до его завершения», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В ближайшее время 218 семей смогут заселиться в свои квартиры.