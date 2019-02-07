РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Омский хоккейный клуб «Авангард» провел свыше 40 домашних матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018/2019 в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Мероприятие провели в четверг в здании администрации городского округа, в нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«В 2018 году знаковым событием для нашего города стало размещение на базе Ледовой арены имени Ляпкина хоккейного клуба «Авангард» из Омска. С августа 2018 года команда провела более 40 домашних матчей на нашей ледовой арене», – сказал Юров.

Он добавил, что игроки омской команды проводят в Балашихе мастер-классы для детей из спортивной школы олимпийского резерва, открытые тренировки, организовывают спортивные турниры для школьников.

В докладе Юров также отметил, что в рамках концепции развития массового спорта в городском округе создана система подготовки и преемственности футболистов на базе спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».