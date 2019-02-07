РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Более 50 новых врачей привлекли в медицинские учреждения Балашихи в прошлом году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Мероприятие провели в четверг в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«При строительстве объектов здравоохранения для нас важной темой остается привлечение новых медицинских кадров. На сегодняшний день большое количество врачей, которые раньше работали в Москве из-за того, что здесь не было нормальных условий для оказания медпомощи, будут возвращаться к нам в Балашиху. В 2018 году нам удалось привлечь 54 участковых врача», – сказал Юров.

Он добавил, что сейчас муниципалитет занимается привлечением высококлассных специалистов под такие масштабные проекты, как строительство центральной городской больницы и нового хирургического корпуса онкодиспансера.

«Мы взаимодействуем с ведущими научными организациями страны и медицинскими вузами, чтобы привлекать специалистов. Со своей стороны, оказываем им помощь по решению социально-бытовых условий и другие меры поддержки в округе», – пояснил Юров.

В 2018 году были построены шесть поликлиник в микрорайоне Дзержинского, Павлино, Авиаторов и Гагарина. Завершилась реконструкция и готовится к открытию поликлиника №10 в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в Балашихе.