РИАМО - 7 фев. Льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в 2019 году обсудили в Минсельхозпроде Московской области, общий объем субсидий с учетом переходящих кредитов с прошлого года и привлеченных уже в новом году составляет более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На мероприятии присутствовали более 60 руководителей и сотрудников сельскохозяйственных организаций Подмосковья. В ходе встречи с аграриями министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин ответил на все заданные вопросы.

«В рамках реализации механизма льготного краткосрочного кредитования объем субсидии для Московской области с учетом переходящих кредитов 2018 года составляет 422,4 миллиона рублей», – сказал Разин.

Министр отметил, что из этих денег на растениеводство приходится 94,9 миллиона рублей, животноводство – 246,3 миллиона рублей, переработку продукции растениеводства и животноводства – 16,2 миллиона рублей, развитие молочного скотоводства – 21,1 миллиона рублей, малым формам хозяйствования – 43,8 миллиона рублей.

«Объем субсидий по вновь привлекаемым в текущем году льготным краткосрочным кредитам на первый квартал 2019 года доведен в размере 202,6 миллиона рублей», – сказал он.

В том числе на растениеводство – 48,6 миллиона рублей, животноводство – 81 миллион рублей, переработку продукции растениеводства и животноводства – 16,2 миллиона рублей, развитие молочного скотоводства – 16,2 миллиона рублей, малым формам хозяйствования – 40,5 миллиона рублей.

«Нами согласован перечень приоритетных для агропромышленного комплекса Московской области заемщиков, претендующих на получение льготного краткосрочного кредита на сумму субсидии 114 миллионов рублей, это 56,4%. Всего – 25 заемщиков», – подчеркнул министр.

По его словам, 13 заемщиков из отрасли растениеводства, три заемщика – животноводство, четыре заемщика – развитие молочного скотоводства, еще восемь – малые формы хозяйствования.

При этом рядом субъектов Российской Федерации выбран квартальный лимит в полном объеме. По информации Минсельхоза России, невыбранный лимит не будет переходить на следующий квартал, а может быть перераспределен для других субъектов РФ.

«Максимальный размер кредита, предоставляемого одному заемщику на территории Московской области, установлен Минсельхозом России. На растениеводство – 250 миллионов рублей, животноводство – 375 миллионов рублей, молочное скотоводство – 150 миллионов рублей, переработку продукции растениеводства и животноводства – 500 миллионов рублей», – пояснил глава Минсельхозпрода.

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику, составит не более 400 миллионов рублей. Приоритетным направлением льготного краткосрочного кредитования остается кредитование малых форм хозяйствования. В текущем году лимит, установленный для малых форм хозяйствования, не будет перераспределяться на другие направления.

«За счет средств бюджета Московской области предусмотрены субсидии на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлекаемым на приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян, рыбопосадочного материала, кормов, запчастей для ремонта оборудования, ветеринарных препаратов, закупку зерна для мукомольно-крупяной промышленности», – заключил Разин.