РИАМО - 7 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты в театр «Глас» на спектакль «Николай Рубцов», результаты будут известны 15 февраля.

Тех, кто посетит спектакль, ждет музыкально-поэтическая летопись жизни великого лирического поэта.

Чтобы стать обладателем пары билетов, необходимо быть подписанным на группу «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте», сделать репост конкурсного сообщения. При этом аккаунт должен быть открыт.

Победителя определят случайным образом 15 февраля. Спектакль состоится 21 февраля в 19:00.

«Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами», – отмечается в материале.

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