РИАМО – 7фев. В 2019 году в Химках оборудуют детскую поликлинику площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, она станет одним из наиболее важных социальных объектов округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается строительство детской поликлиники на улице Мичурина, дом 31А.

«На данный момент полностью завершено устройство фундамента, подземной части здания. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, кладка наружных и внутренних стен. В ближайшее время будет увеличена численность рабочих на стройплощадке», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что строительство ведется в соответствии с графиком производства работ.

«Задача на текущий год – завершить общестроительные работы, внутренние работы, благоустройство. Для лечебного учреждения закупят современное оборудование и мебель. Там обустроят лабораторию, кабинеты восстановительных и лечебных процедур, функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Это позволит проводить полный цикл обследования в поликлинике по месту жительства», – говорится в сообщении.

В здании организуют пост охраны, установят современную систему видеонаблюдения, прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

«Общая площадь объекта составит более 5,8 тысячи квадратных метров», – дополняется в сообщении.

Медучреждение строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» и планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Заказчиком выступает министерство строительного комплекса Подмосковья.

В 2019 году в рамках госпрограммы в Московской области будет построено и введено в эксплуатацию 34 объекта здравоохранения, в том числе 26 ФАПов.