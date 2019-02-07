РИАМО - 7 фев. Председатель Мособлдумы и руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Игорь Брынцалов поручил депутатам обратить особое внимание на незавершенное строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов, только в сфере здравоохранения на конец 2018 года в Подмосковье числилось 12 проблемных объектов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В четверг депутаты Мособлдумы обсудили план работы на 11–17 февраля. Брынцалов поручил провести сверку мероприятий государственных программ, реализация которых не была завершена в 2018 году и перенесена на 2019 год, информация была представлена, в том числе, по итогам рабочих поездок депутатов «Единой России» в свои территориальные округа.

«Основное внимание обратить на незавершенное строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Напомню, что по состоянию на декабрь прошлого года 12 проблемных объектов в сфере здравоохранения и 28 проблемных ФАПов, 15 объектов в образовании и 11 спортивных учреждений», – сказал Брынцалов.

Кроме того, была затронута тема ремонта подъездов многоквартирных домов ­– всего в 2019 году ремонту подлежат 14,5 тысячи подъездов

«Необходимо совместно с главами муниципальных образований, управляющими организациями уточнить конкретные адреса проведения ремонта подъездов в 2019 году и сроки проведения работ. Также хочу напомнить, что в прошедшем году ремонт 1897 подъездов не производился и перенесен на 2019 год. Эту ситуацию тоже необходимо уточнить», – подчеркнул Брынцалов.