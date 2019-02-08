РИАМО - 8 фев. Четвертый по счету Международный фестиваль науки в Подмосковье начнет работу в пятницу, в нем примут участие ученые, общественные деятели, преподаватели и исследователи, всего порядка тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Восьмого февраля в Московском государственном областном университете пройдет открытие IV Международного фестиваля науки. В нем планируется участие порядка 1 тысячи человек», – сказала Забралова.

По ее словам, в рамках фестиваля состоятся панельные дискуссии, научные мастер-классы и увлекательные лекции ведущих ученых России и зарубежных стран, выставки научных достижений, симпозиумы, семинары и круглые столы.

«Фестиваль продлится до 28 февраля. Мы проводим его с целью развития научного потенциала Подмосковья. Мероприятия такого формата способствуют дальнейшему укреплению международных научных связей, а также помогают узнать больше о научных достижениях заслуженных ученых и молодых исследователей. Мы традиционно проводим его на площадке Московского областного университета. Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих», – отметила Забралова.

В фестивале примут участие ученые, общественные деятели, преподаватели, аспиранты, молодые исследователи, руководители образовательных организаций.