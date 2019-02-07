РИАМО - 7 фев. Жителей Подмосковья предупредили о потенциально опасной молочной продукции производства ООО «Дальпродукт», которая производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выявило в обороте фальсифицированную молочную продукцию производства ООО «Дальпродукт». Адрес производства: Хабаровский край, село Соколовка, улица Зеленая, дом 9.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Дальпродукт» деятельность не осуществляет, по заявляемому адресу расположен жилой дом», — говорится в сообщении.

Продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.