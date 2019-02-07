РИАМО - 7 фев. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Зарину Догузову главой Федерального агентства по туризму (Ростуризма), сообщается в Twitter-аккаунте правительства России.

«Зарина Догузова назначена главой Ростуризма», – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Догузова до этого возглавляла департамент управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям.