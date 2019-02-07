РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. В прошлом году в Московском областном перинатальном центре в Балашихе родились более 8,5 тысяч детей, по качеству медицинской помощи городской округ входит в пятерку лучших в Подмосковье, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Мероприятие прошло в четверг в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Приоритетной задачей 2019 года в сфере здравоохранения для нас является повышение качества и доступности медицинской помощи. Сегодня Балашиха входит в пятерку городов-лидеров по качеству медицинского обслуживания. В прошлом году (в 2018 году – ред.) в перинатальном центре Балашихи на свет появились более 8 500 детей», – сказал Юров.

Он добавил, что благодаря современному оснащению медицинских учреждений и профессионализму врачей, в Балашихе было спасено большое количество жизней, снизилось число людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2018 году в городском округе были построены шесть поликлиник в микрорайонах Дзержинского, Авиаторов, Павлино, Гагарина. В первом квартале текущего года в микрорайоне Заря откроется поликлиника.