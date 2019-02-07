РИАМО – 7 фев. Главгосстройнадзор Московской области до конца февраля проверит ход строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в деревне Кулаково Раменского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ООО «ЕСТ». Финансирование объекта ведется за счет собственных средств застройщика.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и систем. Строительство ведется в соответствии с действующим графиком», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что проверка на объекте продлится до 27 февраля.

Согласно проекту, на площади порядка 16,1 тысячи квадратных метров разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. На территории будет обустроена погрузочно-разгрузочная зона. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки.

Завершить строительство объекта планируется во II квартале текущего года.