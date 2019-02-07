РИАМО - 7 фев. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил спортсмена Максима Бурова с первым местом на чемпионате мира по фристайлу в США и пожелал ему дальнейших побед, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Уважаемый Максим Алексеевич! От души поздравляю вас с победой. Столь впечатляющий результат – заслуженная награда за ваш спортивный талант, мастерство, целеустремленность», – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что фристайлисту удалось достигнуть таких результатов благодаря самоотверженной работе. Президент пожелал ему дальнейших побед.

Буров стал первым в лыжной акробатике на чемпионате мира в американском Парк-Сити. Следом за ним украинец Александр Абраменко, на третьем месте – Ной Рот из Швейцарии.