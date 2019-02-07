РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. В марте текущего года новый детский сад на 170 мест откроют в жилом комплексе «Акварели» Балашихи, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Мероприятие провели в четверг в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Не менее важным приоритетом для нас остается развитие системы образования. Значительная часть бюджета городского округа направляется именно в эту сферу. За минувшие пять лет в Балашихе появились 28 детских садов. В марте 2019 года новый детский сад на 170 мест откроют в жилом комплексе «Акварели», – сказал Юров.

Он добавил, что также в собственность муниципалитета на безвозмездной основе передали помещение в микрорайоне Алексеевская роща. Там откроют детский сад на 110 мест.

«В 2019 году мы планируем начать проектирование и строительство еще 7 детских садов», – пояснил Юров.

В 2018 году в Балашихе ввели в эксплуатацию два детских сада: одно дошкольное учреждение на 151 место в микрорайоне Новоград Павлино, другое – на 220 детей в микрорайоне Саввино.