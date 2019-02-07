РИАМО - 7 фев. Следователи Москвы начали проверку по факту травмирования несовершеннолетней девочки, подросток случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, днем в четверг девочка 2004 года рождения, находясь в квартире, без ведома родителей достала травматический пистолет и по неосторожности причинила себе повреждения в области лица. Ее незамедлительно доставили в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту получения девочкой ранения в область лица», – сказала Иванова.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.