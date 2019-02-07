РИАМО - 7 фев. В офисном здании на улице Зорге в Москве между двумя работниками произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ранил ножом сначала оппонента, потом себя, оба госпитализированы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В 18:12 на службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Зорге, дом 31, строение 1. Прибыли полицейские, установили, что в офисном помещении один мужчина в ходе конфликта нанес другому ножевое ранение. После чего причинил ножом себе увечья сам», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все участники конфликта установлены. Пострадавший и злоумышленник направлены в медучреждение.

По информации ряда СМИ, потерпевший – Денис Козлов – является генеральным директором «Агрохолдинга Истра», которое занимается птицеводством, обработкой и хранением зерна и растениеводством. Нападавший – акционер холдинга.

По предварительной информации, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

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