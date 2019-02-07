РИАМО – 7 фев. В 2018 году на строительных объектах Москвы произошли 43 пожара, в 2017-м было 46 возгораний, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко пояснил, что 26 случаев возгораний зафиксированы в отдельно стоящих бытовых помещениях.

«В 10 случаях горели строительные материалы и мусор внутри зданий, в трех случаях – выгороженные помещения в строящихся зданиях, еще в трех – техника и оборудование, в одном – стройматериалы и мусор на территории», – сказал он.

Антосенко добавил, что анализ причин показывает, что наибольшее число пожаров происходит в результате аварийного режима работы электросети – 27 случаев.

«Среди других причин: неосторожное обращение с огнем – 10; нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – три; при эксплуатации теплогенерирующих приборов – один, а также неисправность электрооборудования – два», – перечислил он.

В 2018 году специалисты управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 3899 проверках строительных объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

«В отношении нарушителей требований пожарной безопасности возбуждено 770 дел об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 35,7 миллиона рублей», – уточняется в материале.

Особое внимание уделяется качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ.

«В этом году Мосгосстройнадзор провел 771 проверку этих видов работ. На 512 объектах были выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий», – уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты комитета участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 253 объектах.

Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей; нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления; несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации, а также алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов.

«Кроме того, выявлены несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты. При выполнении огнезащитных работ допускается несоблюдение технологического регламента нанесения, монтажа огнезащитного материала; несоответствие толщины защитного слоя огнезащитного состава приведенной толщине защищаемой металлической конструкции, а также необоснованная замена огнезащитных материалов», – дополняется в сообщении.

Антосенко напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах строительства, включая соблюдение требований пожарной безопасности.

«В результате принятых мер большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено, остальные находятся на контроле до полного их устранения», – резюмировал он.