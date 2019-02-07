РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 фев. Более 1,3 тысячи ключей вручили участникам долевого строительства в Балашихе в прошлом году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Мероприятие провели в четверг в здании администрации городского округа. В нем приняли участие депутат Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Называя главные достижения прошедшей пятилетки, губернатор Андрей Воробьев отметил тему дольщиков, сказав, что Московской области досталось больше всего дольщиков в стране. В 2018 году дольщикам из Балашихи вручили 1 325 ключей. В Подмосковье выдали рекордные 10 500 ключей», – сказал Юров.

Он добавил, что на достройку проблемных объектов в Московской области выделили порядка 60 миллиардов рублей внебюджетных средств, что позволило выдавать по 3-4 тысячи ключей ежегодно.

В своем докладе он также отметил, что в рамках программы Подмосковья по сносу недостроенных и заброшенных объектов в 2018 году в Балашихе снесли 19 аварийных зданий.