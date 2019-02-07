РИАМО – 7 фев. В Дмитровском районе на севере Москвы отремонтируют детскую музыкально-хоровую школу, в ходе работ здесь обновят фасады и расширят входную группу, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Ранее Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для объекта «Капитальный ремонт здания и наружных инженерных сетей ГБУДО города Москвы «ДМХШ №106» по адресу: Долгопрудная улица, дом 10А, Дмитровский район, САО.

«Детская музыкальная хоровая школа №106 вот уже более 40 лет реализует обучение по следующим направлениям: хоровое пение, сольное пение, фортепиано, баян, аккордеон, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература и основы дирижирования. В ходе работ будет произведен капитальный ремонт фасадов и внутренней отделки здания», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что в рамках работ запланированы утепление и облицовка плиткой цоколя, замена входной площадки главного входа, установка решетки для очистки ног и устройство козырька над входом.

«Проектной документацией предусматривается ремонт наружных стен фасада, замена отмостки, флагодержателей и домовых знаков по периметру здания, размещение окон и подоконных досок, а также монтаж новых наружных и внутренних дверных блоков. Кроме того, предполагается замена наружных эвакуационных лестниц и устройство обособленного выхода наружу из подвального этажа», – перечислил Леонов.

Внутренние ремонтные работы включают в себя расширение входного тамбура, устройство гардероба для персонала и размещение сантехнических перегородок в существующих санузлах в уровне первого этажа.

«Капитальный ремонт второго этажа предполагает расширение преподавательской, комнаты уборочного инвентаря и санузла для сотрудников. Проектом также запланировано размещение двух хоровых классов, четырех кабинетов для занятий младших групп, семи кабинетов для индивидуальных занятий и кладовой музыкальных инструментов», – отмечается в сообщении.

При этом предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением. Также проектной документацией предусмотрены мероприятия по снижению уровня шума в помещениях, где проводятся музыкальные занятия.

«В рамках обеспечения здания комфортными условиями для передвижения маломобильных групп населения (МГН) запроектировано устройство пандусов при входе и внутри здания. На первом этаже запланировано размещение универсального санузла для МГН. Кроме того, в здании установят системы визуальной и тактильной информации с указанием направления движения и мест доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья», – заключается в сообщении.