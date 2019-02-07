РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Водитель КамАЗа попал в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на Комитетской улице в Королеве, он не обеспечил необходимый боковой интервал и не учел габариты своего транспорта, чем инициировал аварию, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городскому округу Сергей Адамов.

«В ходе расследований места происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель КамАЗа, груженного кирпичом, не обеспечил необходимый боковой интервал и не учел габариты своего автотранспорта, тем самым совершил аварию с четырьмя транспортными средствами и оставил место ДТП, участником которого является», – сказал Адамов.

На данный момент сотрудниками ДПС составляется транспортно-административный протокол, который будет передан в отдел розыска ГИБДД УМВД России ПГО Королев для поимки виновного.