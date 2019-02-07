РИАМО - 7 фев. В подмосковном Павловском Посаде началась торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Третий кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова открыли министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева, глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков и президент фестиваля Анна Тихонова.

«Да здравствует фестиваль Вячеслава Тихонова здесь, в Павловском Посаде. В этом году мы отмечаем юбилей великого кино - «17 мгновений весны». Думаю, что и дальше мы будем развивать наш фестиваль», - сказала Ширалиева.

Ведущим мероприятия стал художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Церемонию открытия также посетили коллеги Вячеслава Тихонова, в том числе советские и российские актрисы Наталья Варлей и Светлана Светличная.

Кроме того, до начала церемонии гости фестиваля, а также Ширалиева и Соковиков посетили дом-музей Тихонова, который открылся 25 августа 2018 года.

В этом году фестиваль посвящен 45-летию легендарного киносериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Фестивальный показ уже стартовал 6 февраля и продлится до конца недели. В рамках фестиваля пройдут конкурс российских киносериалов, полнометражных игровых, детско-юношеских, документальных и научно-популярных фильмов, внеконкурсные показы, ретроспективные показы и творческие встречи.

Третий Международный кинофестиваль «17 мгновений» проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Подмосковья и Союза кинематографистов России.