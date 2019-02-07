РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. В микрорайоне Салтыковка Балашихи к лету текущего года планируют открыть эстакаду, которая соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича и сократит время передвижения между микрорайонами округа, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2018 год.

Ежегодный отчет главы горокруга перед жителями прошел в четверг в здании администрации Балашихи. На нем присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Летом 2019 года в Балашихе откроют Салтыковскую эстакаду. Она соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича и сократит время передвижения между центральной Балашихой и микрорайонами Железнодорожный, Салтыковка, Никольский», – сказал Юров.

Он добавил, что есть еще один важный проект для улучшения транспортной инфраструктуры Балашихи – это второй этап реконструкции Горьковского шоссе. На участке с 26 по 30 километр будут построены три развязки, четыре надземных перехода.

В своем докладе он также отметил, что Московская область сегодня занимает первое место по снижению смертности в результате ДТП. По мнению Юрова, во многом это связано не только с качеством вождения, соблюдения правил дорожного движения и дисциплиной водителей, но и с качеством дорог и их эксплуатацией.

«Смертность на дорогах по сравнению с 2017 годом снизилась на 16 %. Это произошло благодаря установке камер, искусственных неровностей, ограждений, замене дорожных знаков», – пояснил глава муниципалитета.

Всего в прошлом году в Балашихе капитально отремонтировали 53 улицы. В нынешнем году в план ремонта включили около 50 дорог.