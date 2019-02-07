РИАМО - 7 фев. Некоммерческим организациям, общественным объединениям, религиозным и благотворительным организациям напомнили о порядке предоставления и публикации отчетов, так, некоммерческие организации обязаны ежегодно публиковать в Сети или предоставлять СМИ отчеты о деятельности, говорится в сообщении пресс-службы управления Минюста России по Подмосковью.

Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет государственную регистрацию и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Исключение составляют: потребительные кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, органы государственной власти, иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, бюджетные, казенные и автономные учреждения.

«Некоммерческая организация обязана ежегодно представлять в управление документы, содержащие отчет о ее деятельности, сведения о персональном составе ее руководящих органов, а также документы, содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сроки и по формам, установленным правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

НКО обязана ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представить в управление информацию по формам №ОН0001 и №ОН0002, утвержденным приказом №170.

НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денег таких НКО в течение года составили до 3 миллионов рублей, представляют заявление, подтверждение их соответствие пункту 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ и информацию в произвольной форме о продолжении деятельности.

Общественное объединение обязано ежегодно информировать управление Минюста РФ по Подмосковью о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый госреестр юридических лиц.

Общественное объединение представляет документы, содержащие информацию об объеме получаемых им от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства средств и иного имущества, целях их расходования или использования, об их фактическом расходовании или использовании, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме №ОН0003.

Религиозные организации более не обязаны сообщать о продолжении своей деятельности. При этом отчеты о деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также об их фактическом расходовании (использовании) обязаны представлять те религиозные организации, которые в течение 1 года получали денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Религиозная организация, имеющая иностранное финансирование, должна представлять отчет о продолжении своей деятельности ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме №ОР0001.

Благотворительная организация ежегодно представляет отчет о своей деятельности, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности, персональном составе высшего органа управления, составе и содержании благотворительных программ, содержании и результатах деятельности, нарушениях требований федерального закона №135-ФЗ, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

Ежегодный отчет представляется благотворительной организацией в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.

Что касается публикации отчетов, то некоммерческие организации, кроме указанных в пункте 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган. НКО, указанные в пункте 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ, обязаны публиковать сведения о продолжении деятельности.

Представители НКО ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещают отчеты о деятельности или сообщения о продолжении работы в разделе «Отчеты НКО» на информационном портале Минюста РФ «Портал НКО».

Религиозные организации, не имеющие иностранного финансирования, не обязаны размещать в интернете отчеты о деятельности и сообщения о продолжении работы.

Общественное объединение обязано ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом.

В случае неисполнения требований законодательства управление Минюста России по Подмосковью выносит предупреждение, привлекает некоммерческие организации к административной ответственности, направляет исковые заявления в суд о ликвидации НКО и о прекращении деятельности в качестве юридического лица, исключении из единого государственного реестра юрлиц.