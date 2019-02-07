РИАМО – 7 фев. За 2018 год количество аварий, в результате которых кто-то пострадал, по вине водителей «Мострансавто» на дорогах Подмосковья сократилось на 43%, такого результата удалось добиться благодаря усиленному контролю за техническим состоянием подвижного состава, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее в Долгопрудном прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В рамках мероприятия были подведены итоги работы за 2018 год, а также сформированы приоритетные задачи на 2019 год в части повышения безопасности движения. В мероприятии участвовали советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Юрий Фельде, заместитель генерального директора «Мострансавто» Игорь Кононюк, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью Дмитрий Столяров и другие.

«Были отмечены положительные итоги организационной и профилактической работы с водительским составом предприятия, направленной на предупреждение ДТП и усиление транспортной дисциплины. За минувший год на 43% сократилось число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей «Мострансавто» с пострадавшими», – говорится в сообщении.

Для снижения аварийности в первую очередь был усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава перед выходом в рейс, а также проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей.

«Особое внимание на мероприятии уделили вопросам соблюдения режима труда и отдыха водителями, а также обучения работников, ответственных за обеспечение транспортной безопасности как ключевого элемента при формировании системы мер по защите транспортного комплекса», – уточняется в материале.

За минувший год более 1,5 тысяч водителей «Мострансавто» прошли аттестацию.

«В своем выступлении спикеры подчеркнули важность последовательной реализации требований законодательства о транспортной безопасности», – добавляется в сообщении.

Для исключения нарушений транспортной дисциплины c водителями автобусов в филиалах регулярно проводятся инструктажи с применением фото и видеоматериалов с мест ДТП, детальным изучением каждого инцидента, повторением ключевых правил поведения на дороге.

Так, более 1,7 тысячи автобусов предприятия оснащены системой ip-видеонаблюдения высокого качества, которое обеспечивает контроль за происходящим в салоне, а также в зоне вокруг транспортного средства.

«Все водители «Мострансавто» ежегодно проходят обучение для повышения квалификации. В каждом филиале оборудованы учебные классы с наглядными пособиями по правилам дорожного движения, необходимыми техническими средствами обучения. Теоретические и практические занятия с водителями проводят инструкторы с многолетним опытом работы», – подчеркивается в материале.

Характеризуя ситуацию прошлого года, члены комиссии отметили, что сохраняется положительная динамика показателей безопасности движения на маршрутах «Мострансавто».

«Обеспечение безопасности дорожного движения остается одним из приоритетных направлений деятельности «Мострансавто» в наступившем году. Ключевыми задачами являются повышение надежности водительского состава и снижение аварийности. Для успешной реализации данных задач необходимо поддерживать высокие профессиональные стандарты», – резюмируется в сообщении.