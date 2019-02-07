РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 фев. Более 30 миллиардов рублей потратили на реализацию проектов в различных сферах в Балашихе в 2018 году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям города.

В четверг Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«В 2018 году на территории Балашихи были реализованы проекты в различных сферах на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Нам удалось увеличить этот показатель почти в два раза по сравнению с 2017 годом, а по сравнению с 2015 годом поток частных инвестиций в Балашиху увеличился в 7 раз», – сказал Юров.

Он добавил, что основу экономики городского округа по-прежнему составляют военно-промышленный и научно-производственный комплекс. Градообразующие предприятия наращивают объемы производства и создают новые рабочие места.

По словам Юрова, на базе научно-исследовательского инженерного института в 2018 году были открыты новые цеха. Объем инвестиций за прошлый год составил порядка 750 миллионов рублей. Было создано 250 новых рабочих мест.

«Кроме того, научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева проводит реконструкцию и технологическое перевооружение на сумму более 550 миллионов рублей. Развивается предприятие Криогенмаш, где в прошлом году (2018 год - ред.) было создано 150 новых рабочих мест за счет расширения производства», – сказал Юров.

Ранее губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в традиционном обращении к депутатам и жителям, которое состоялось в конце января, были озвучены основные итоги работы и задачи на будущее.