РИАМО - 7 фев. На Уральской улице в столице один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика, маршрутного такси и легкового автомобиля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Уральской улице в районе дома 5 произошло столкновение трех единиц (транспортных средств – ред.). Столкнулись грузовое транспортное средство, маршрутное такси и легковой автомобиль. Грузовое транспортное средство совершило столкновение с маршрутным такси, которое стояло на светофоре. После чего маршрутное такси еще совершило столкновение с легковым автомобилем. Один человек пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.