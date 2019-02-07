РИАМО – 7 фев. Свыше 20,5 тысяч продовольственных магазинов обслуживают покупателей в Подмосковье, это позволило создать дополнительные рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Торговую деятельность на территории Московской области осуществляют 20,521 тысячи продовольственных магазинов. На данный момент на территории региона насчитывается всего 50,901 тысячи стационарных магазинов, это порядка 300 тысяч рабочих мест», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он подчеркнул, что количество продовольственных магазинов превышает в Подмосковье 20 тысяч торговых объектов.

«При этом речь идет как о магазинах розничных торговых сетей, так и о магазинах шаговой доступности и специализированных торговых объектах», – заметил Посаженников.

Среди специализированных продовольственных магазинов наиболее распространены мясные – 1316 объектов, а также овощи и фрукты – 839, хлеб и хлебобулочные изделия – 543, молочная продукция – 471, чай и кофе – 382, рыбная продукция – 387.

«По сравнению с прошлым годом количество продовольственных магазинов увеличилось более чем на 2 тысячи объектов, соответственно для жителей Московской области появились дополнительные рабочие места и возможность экономить время, приобретая необходимые продукты питания в шаговой доступности», – заключается в сообщении.