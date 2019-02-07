РИАМО - 7 фев. Семья в подмосковном Подольске, в которой погиб ребенок, переехала в регион из Самары год назад, до трагедии у органов опеки не было замечаний к семье, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Двадцать девятого января 2019 года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля.

«Опека над детьми на возмездной основе была оформлена в Самаре, семья переехала в Московскую область год назад. Подмосковные органы опеки заключили с опекунами необходимый в таких случаях договор и осуществляли надзор в установленном порядке. Каких-либо нареканий или замечаний к семье до этого момента у органов опеки не было», – сказала Мишонова.

В семье, где погиб мальчик, есть трое родных детей и еще трое под опекой. Последним шесть, три и 1,5 года. В ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

Ранее Мишонова уточняла, что приемные малыши временно переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По факту смерти мальчика СК возбудил уголовное дело, еще одно дело возбудили возможного халатного отношения должностных лиц органов опеки. В отношении опекунов также возбуждено дело по факту неисполнения ими обязательств по воспитанию несовершеннолетнего.