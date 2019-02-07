РИАМО - 7 фев. Тринадцатого февраля в Доме правительства Московской области состоится подведение итогов экологической программы «Шина» за 2018 год и торжественное награждение самых активных участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Экологическая программа «Шина» реализуется на территории Московской области с 2011 года. Она призвана предотвратить попадание в окружающую среду старых шин. Утильные покрышки разлагаются в земле более 100 лет, загрязняя почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенными веществами. Автовладельцы могут сдать шины без вреда для экологии. Все покрышки отправляются на заводы по переработке и вторично используются.

«Церемония состоится 13 февраля 2019 года в 12:00 в конференц-зале (Дома правительства Подмосковья – ред.). <…> На церемонии будут названы лидеры программы среди муниципальных образований и волонтеров. Победителей наградит заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин», – говорится в сообщении.

Программа является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством Подмосковья.