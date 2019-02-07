РИАМО - 7 фев. Пассажиры скоростных поездов между Москвой и подмосковным Одинцово заметили, что кто-то начал варить пельмени в мультиварке прямо в вагоне поезда, соответствующий рассказ пассажира опубликован в группе «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

«Ехал в Одинцово на новых экспрессах, которые без остановок едут, и чувствую замечательный запах пельмешек... Оказалось, что машинисты (предположение подписчика – ред.) поставили мультиварку в вагон и готовили кушать. Дело было вчера на электричке в 21:30. Так есть захотелось...» — говорится в сообщении.

Во многих поездах новых экспрессов, как правило, есть розетки.

С 21 декабря 2018 года Центральная пригородная пассажирская компания ввела в расписание 36 экспрессов, связывающих Одинцово и Москву. Они курсируют по будням в тактовом режиме с 05:50 до 23:30 и отправляются от станций каждый час. Время в пути составляет 21 минуту. Стоимость разового билета – 132 рубля, а стоимость одной поездки при покупке абонемента составит 106 рублей (при приобретении абонемента «На 60 поездок»).

По этому маршруту также запустили электропоезда «Иволга», которые в перспективе будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам, движение по которым запустят в конце 2019 - начале 2020 года.