РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 фев. Женщина с ребенком в руках выпали из окна 9 этажа в поселении Малаховка подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Московской области.

В четверг в следственный отдел по городу Люберцы Главного следственного управления СК России по Московской области поступило сообщение о том, что в поселке Малаховка из окна квартиры, расположенной на 9 этаже, женщина с ребенком выпали из окна квартиры на 9 этаже.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Женщина и ребенок живы, их госпитализировали», – сказал сотрудник.

Он добавил, что проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключил сотрудник.