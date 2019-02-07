РИАМО - 7 фев. На северо-западе столицы в одном из жилых домов по улице Маршала Тухачевского загорелась квартира, в результате погиб один человек, сообщает в четверг ТАСС.

«Пожар произошел в квартире дома по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 35, корпус 1. Возгорание произошло на площади 1 квадратный метр. В результате серьезно пострадал человек, его пытались спасти медики, однако им это сделать не удалось», – говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано.