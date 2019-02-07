Когда контролер может высадить пассажира в Московском регионе

Кто может оштрафовать
Не все контролеры в общественном транспорте имеют право оштрафовать пассажира без билета.
Контролеры «Мосгортранса» в Москве и кондукторы «Мострансавто» в Подмосковье не могут выписывать штраф. В их компетенции – только предложить безбилетнику оплатить проезд согласно тарифу или покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. При этом высадить «прямо в чистом поле» они не могут.
Оштрафовать безбилетника могут контролеры ГКУ города Москвы «Организатор перевозок» (как правило, они работают в группе с контролерами перевозчика). Они могут выписать штраф и привлечь нарушителя к административной ответственности. При этом штраф нужно оплатить не сразу, а в течение 60 дней с даты выдачи.
Требовать немедленной оплаты штрафа контролеры не могут: ни наличными, ни картой. Будет составлен акт об административном правонарушении, а затем вас отпустят. После того, как вам придет уведомление о штрафе, оплатить его можно в течение 60 дней.
Что касается электричек, то, согласно Правилам проезда ЦППК, в электропоезде безбилетник обязан на месте оплатить проезд кассиру-контролеру, либо выйти на ближайшей остановке. При этом, помимо стоимости проезда, с него также взимается сбор за оформление билета в поезде согласно действующим тарифам. «Если безбилетный гражданин заявляет о желании покинуть поезд, он оплачивает стоимость проезда до станции, на которой покинет поезд, и сбор за оформление проездного документа (билета) в поезде», - уточняется в правилах. За отказ оплатить проезд и сбор безбилетному пассажиру электропоезда составят акт и выпишут штраф в 50-кратном размере тарифа на перевозку на расстояние 10 км в данном классе вагонов. Также штраф могут взыскать через суд.
Если безбилетник уже вышел из поезда и был обнаружен при похождении турникетов на станции назначения, ему придется оплатить проезд и сбор за оформление проездного документа в перронной кассе.
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Когда могут высадить
Если пассажир наземного транспорта отказывается оплатить проезд или провоз багажа, то его также могут высадить на ближайшей остановке.
В случае грубого нарушения общественного порядка пассажиром контролер может сообщить о случившимся в правоохранительные органы или вызвать полицию. Соответственно, сотрудник полиции может высадить нарушителя из транспортного средства.
Если вы едете в электричке без билета или по недействительному проездному документу, за отказ оплатить стоимость проезда и покинуть поезд сотрудники перевозчика в праве высадить вас вместе с багажом на ближайшей станции или остановочном пункте. Согласно правилам ЦППК, также пассажир может быть высажен из электропоезда полицейскими за нарушение общественного порядка.
Высадка несовершеннолетних безбилетников
Как сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК, кассир-контролер, обнаружив в электричке несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослого, должен в первую очередь уточнить у него возраст и маршрут.
Если выяснится, что ребенок младше 7 лет, его передадут сотрудникам полиции – поскольку такой ребенок не может ехать без сопровождения взрослого.
Кассир-контролер не имеет права высадить из электропоезда безбилетного ребенка младше 7 лет.
Если ребенку исполнилось 7 лет и у него есть действительный билет, он может ехать в электропоезде самостоятельно. Если билета нет, кассир предложит его оформить.
Такого ребенка могут высадить из электропоезда в двух случаях: если у него нет билета или он нарушает общественный порядок. При этом сделать это можно только на станции, где есть здание вокзала или павильон с зоной ожидания, билетная касса и/или возможность совершить пересадку в другой поезд с интервалом не более 1 часа. С ноября по март высаживать детей из поезда нельзя.
Если ребенок сбился с маршрута, потерялся или сообщил о преследовании, сотрудник ЦППК должен оказать ему необходимую помощь.
Что касается автобусов и маршруток, то высаживать несовершеннолетних пассажиров из них нельзя. Так, с ноября 2017 года как водителям, так и контролерам ГУП Московской области «Мострансавто» официально запрещено высаживать детей из общественного транспорта, а оплату за их проезд предписано взыскивать с родителей, не обеспечивших ребенка деньгами или не пополнившим карту «Стрелка». При этом водитель должен отвезти ребенка до конечной остановки и там дождаться приезда его родственников. О нарушениях можно сообщать в компанию или написать жалобу на портал «Добродел».
В отношении частных перевозчиков, работающих на территории Подмосковья, каждый случай может рассматриваться индивидуально ( ), при этом обращаться стоит напрямую к компании-перевозчику.
В начале 2019 года Минтранс РФ предложил поправки о том, чтобы всех пассажиров любого возраста (не только детей) запретить высаживать из транспорта, если это представляет угрозу для их жизни и здоровья, например, высаживать «зайцев» на мороз или на безлюдной станции, в лесу, в темное время суток и пр. Также прорабатывается вопрос о наказании контролеров за нарушение соответствующих предписаний. Пока новые правила находятся на рассмотрении федерального правительства.
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Изъятие документов
Поддельные или чужие проездные и социальные карты у пассажира, не предъявившего документы, подтверждающие его личность и право на льготу, могут изъять. Взамен они обязаны выдать первый экземпляр акта изъятия.
То же самое касается студенческих проездных, если у вас с собой нет студенческого билета, или он просрочен.
При этом камеры гоупро у контролеров служат средством фиксации действий кондуктора и пассажира с целью последующего использования в качестве доказательной базы при превышении должностных полномочий самим контролером, либо пассажиром. На данный момент законом это не регулируется, нет и запрета на использование таких камер, и в случае конфликтной ситуации данная запись может использоваться в качестве доказательства.
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Полномочия охраны в общественном транспорте
Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала отмечает, что охранники в общественном транспорте прежде всего следят за безопасностью самого контролера, так как пассажиры попадаются не всегда адекватные и дружелюбные.
При этом охрана не имеет права применять физическую силу и как-либо ограничивать свободу пассажира. Личный досмотр они также не могут проводить – только поверхностно осмотреть нарушителя или попросить открыть сумку, но без контакта с его вещами.
Вообще наличие охранника не предписано законом, поэтому они есть только там, где перевозчик по своей инициативе заключил контракт, добавил эксперт.
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