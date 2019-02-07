Когда контролер может высадить пассажира в Московском регионе

Не все контролеры в общественном транспорте имеют право оштрафовать пассажира без билета.

Контролеры «Мосгортранса» в Москве и кондукторы «Мострансавто» в Подмосковье не могут выписывать штраф. В их компетенции – только предложить безбилетнику оплатить проезд согласно тарифу или покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. При этом высадить «прямо в чистом поле» они не могут.

Оштрафовать безбилетника могут контролеры ГКУ города Москвы «Организатор перевозок» (как правило, они работают в группе с контролерами перевозчика). Они могут выписать штраф и привлечь нарушителя к административной ответственности. При этом штраф нужно оплатить не сразу, а в течение 60 дней с даты выдачи.

Требовать немедленной оплаты штрафа контролеры не могут: ни наличными, ни картой. Будет составлен акт об административном правонарушении, а затем вас отпустят. После того, как вам придет уведомление о штрафе, оплатить его можно в течение 60 дней.

Что касается электричек, то, согласно Правилам проезда ЦППК, в электропоезде безбилетник обязан на месте оплатить проезд кассиру-контролеру, либо выйти на ближайшей остановке. При этом, помимо стоимости проезда, с него также взимается сбор за оформление билета в поезде согласно действующим тарифам. «Если безбилетный гражданин заявляет о желании покинуть поезд, он оплачивает стоимость проезда до станции, на которой покинет поезд, и сбор за оформление проездного документа (билета) в поезде», - уточняется в правилах. За отказ оплатить проезд и сбор безбилетному пассажиру электропоезда составят акт и выпишут штраф в 50-кратном размере тарифа на перевозку на расстояние 10 км в данном классе вагонов. Также штраф могут взыскать через суд.

Если безбилетник уже вышел из поезда и был обнаружен при похождении турникетов на станции назначения, ему придется оплатить проезд и сбор за оформление проездного документа в перронной кассе.

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