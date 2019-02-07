РИАМО - 7 фев. В центре столицы в одном из магазинов «Пятерочка» посетитель украл девять конфет «Мерси», в итоге его задержали, сообщает в четверг ТАСС.

«Приезжий из Дагестана 1993 года рождения украл девять конфет «Мерси» из магазина «Пятерочка» на улице Большой Почтовой.

Это заметили сотрудники магазина и вызвали полицию. Правонарушитель задержан, ранее он был судим за грабеж», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ранее судимый подозреваемый признался в правонарушении.