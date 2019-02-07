РИАМО – 7 фев. Госжилинспекция Московской области проводит проверки внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования, с начала 2019 года инспекторы проверили газовое оборудование в двух тысячах жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В четверг руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков принял участие в совещании, посвященном реализации решений внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Подмосковья. Мероприятие состоялось в доме правительства Московской области.

«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области надзорное ведомство с начала года активизировало проведение проверок внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах», – сказал Соков.

Он добавил, что за январь проверено более 2 тысяч многоквартирных домов, 900 квартир, выявлено порядка 1,5 тысячи нарушений правил эксплуатации ВДГО и ВКГО. По всем фактам нарушений выданы предписания и предостережения. Возбуждено более 1 тысячи административных дел в отношении юридических и физических лиц.

Также ведомство активно участвует в комиссионных проверках многоквартирных домов, проводимых совместно с представителями администраций муниципальных образований, управляющих организаций, ГУП МО «Мособлгаз», МВД и МЧС России по Московской области.

«В 2019 году было комиссионно обследовано 133 дома, выдано 39 предписаний, 73 предостережения, в 77 квартирах произведен ремонт газового оборудования, которое к тому моменту находилось в аварийном состоянии», – отметил Соков.

Чаще всего нарушения относились к категории «технических рисков», возникающих при эксплуатации ВДГО и ВКГО. Это утечки в резьбовых и сварных соединениях, коррозия газопровода, отсутствие тяги в вентканалах, использование газопровода в качестве опоры для слаботочной проводки.

Также при использовании и содержании ВДГО и ВКГО возникают риски от действий или бездействия людей, безответственного отношения граждан к собственной безопасности при пользовании газом в быту.

«Надзорное ведомство Московской области старается и эти риски свести к минимуму, активно проводя разъяснительную работу среди жителей о правилах использования газового оборудования в квартирах», – сказал Соков.

Он добавил, что при проведении выездных проверок жилищные инспекторы информируют граждан о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании ВКГО, распространяются информационные брошюры, профилактическая информация размещается на общедворовых и внутриподъездных стендах, на интернет-сайтах различных организаций и ведомств, в муниципальных СМИ. Данная тема активно обсуждается на муниципальных форумах «Управдом».

Областная Госжилинспекция призывает жителей всех многоквартирных домов региона заключать договоры на регулярное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования со специализированными организациями.

«Госжилинспекция Московской области проводит внеплановые проверки специализированных газовых организаций. При проверке в Подольске в январе этого (2019 – ред.) года наши сотрудники выявили, что организация установила факт отсутствия тяги в вентиляционных каналах многоквартирного дома и не предприняла никаких мер, в том числе не обеспечила прекращение поставки газа», – сказал Соков.

По его словам, этим были поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан. В результате проверки в отношении специализированной организации было возбуждено административное дело, а также направлено письмо в прокуратуру Московской области с указанием нарушений. По результатам рассмотрения Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело.

Каждый житель Подмосковья может заключить договор со специализированной организацией, которая больше его устроит. Облегчает эту процедуру направление оферты, которым занимаются, в том числе, органы местного самоуправления.

«Госжилинспекция Московской области намерена и дальше отслеживать направление публичной оферты гражданам, не заключившим договоры на техническое обслуживание ВКГО, разъяснять жителям необходимость заключения договоров со специализированными газовыми организациями, проводить комиссионные проверки и, в случае выявления аварийного оборудования, контролировать его замену», – заключил Соков.