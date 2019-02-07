РИАМО - 7 фев. В Мособлдуме предлагают изменить формат участия депутатов Госдумы в проведении региональных недель и активнее привлекать федеральных коллег к участию в совместных мероприятиях, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия». Повестка была посвящена обсуждению взаимодействия депутатов областного уровня с коллегами из федеральных и муниципальных парламентов.

«Наша задача – поднимать местную проблематику на федеральный уровень. Именно анализ и поиск решений по региональной повестке должен стать главным смыслом работы фракций «Единая Россия». Для этого мы будем ежемесячно предлагать повестку региональных недель, готовить предложения по работе депутатов Госдумы на тех территориях, где есть запрос населения, где необходимы решения федерального уровня. Соответственно, по итогам этой работы будем готовить анализ эффективности совместных мероприятий и персонального участия депутатов всех уровней», – отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции Игорь Брынцалов.

Говоря о депутатах муниципального уровня, руководитель фракции отметил, что есть запрос на «установление в местных советах единого дня проведения заседаний фракций «Единая Россия» с обязательным участием региональных депутатов».

По словам Брынцалова, все эти меры направлены на четкое взаимодействие депутатов Госдумы, региональных и местных депутатов при работе на территориях, непосредственно в муниципальных образованиях.